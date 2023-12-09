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Фигурное катание

Сегодня, 19:04

Команда Щербаковой победила в юниорском Кубке Первого канала

Алина Савинова
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Команда олимпийской чемпионки Анны Щербаковой одержала победу в Кубке Первого канала по фигурному катанию среди юниоров.

Фиолетовые со счетом 80:78 обыграли коллектив Елизаветы Туктамышевой (оранжевые). Соревнования прошли в Калуге. Победители турнира получат 1 миллион 500 тысяч рублей, вторая команда участников — 1 миллион рублей.

Фиолетовую команду представляли Маргарита Базылюк, Виктория Морозова, София Дзепка, Николай Угожаев, Эдуард Карартынян, Лев Лазарев, дуэты Анны Щербаковой и Егора Гончарова, Артема Фролова и Анны Коломенской, а также спортивные пары — Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик, Анна Москалева и Артем Родзянов.

За оранжевых выступали Алиса Двоеглазова, Алена Принева, Агата Петрова, Арсений Федотов, Иван Рамзенков, Никита Малютин, дуэты Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин, Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов, пары Таисия Щербинина и Артем Петров, Кира Доможирова и Илья Вегера.

Фигурное катание
Анна Щербакова
Елизавета Туктамышева
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