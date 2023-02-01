Команда Тутберидзе хочет выручить 120 миллионов рублей на шоу в Москве и Петербурге

Организаторы шоу Этери Тутберидзе в апреле намереваются выручить более 120 миллионов рублей на четырех шоу в Москве и Санкт-Петербурге в апреле, показали подсчеты «СЭ».

Шоу состоятся 8-9 апреля в петербургском «Юбилейном» и 13-14 апреля в московском «Мегаспорте». Среди участников заявлены Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Евгения Медведева, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Софья Акатьева, Аделия Петросян «и многие другие».

Цены на билет в московском «Мегаспорте» стартуют от 1 тысячи рублей и достигают 10 тысяч за первые ряды нижнего яруса. В «Юбилейном» максимальная стоимость составляет 8 тысяч, минимальная — также 1 тысяча рублей.

По подсчетам «СЭ», общая стоимость продаваемых билетов в Москве составляет около 44 миллионов рублей за одно шоу, в Петербурге — 19 миллионов. При этом пока большая часть билетов остаются в продаже — в «Мегаспорте» на каждый день свободными остаются более 11 тысяч мест при вместимости около 12 тысяч на хоккейных мероприятиях. В «Юбилейном» в продаже остается более 5 тысяч мест на каждый день при вместимости 7 тысяч, однако значительную часть оставшихся мест составляют ложи, на которые не продаются билеты.

Отметим, что билеты официально реализуются через посредника, который с каждого билета берет сервисный сбор в 10%.