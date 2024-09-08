Команда Тутберидзе полностью покроет долг Парсеговой перед академией Плющенко

Команда тренера Этери Тутберидзе сообщила, что полностью покроет долг фигуристки Арины Парсеговой перед академией «Ангелы Плющенко».

В четвертг стало известно, что 9 сентября в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе пройдет платная открытая тренировка. Сообщалось, что часть с вырученных средств пойдет на погашение долга 12-летней Парсеговой.

«Долг Арины Парсеговой будет закрыт полностью, независимо от заработанной суммы на нашей открытой тренировке», — говорится в заявлении команды Тутберидзе.

Ранее академия «Ангелы Плющенко» выиграла суд против матери Парсеговой. Проигравшая сторона должна возместить истцу 1,9 миллиона рублей по решению суда.

В мае 2023 года Парсегова ушла из группы Евгения Плющенко и вернулась к Тутберидзе в «Хрустальный», где тренировалась до сезона-2020/21.