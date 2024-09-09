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Фигурное катание

Сегодня, 19:49

Команда Тутберидзе заработала около 3,5 миллиона рублей на своей открытой тренировке

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Команда Этери Тутберидзе продала более 350 билетов на открытую тренировку в Центре фигурного катания в Ясеневе, свидетельствуют данные портала Redkassa.

Учитывая стоимость в 10 тысяч рублей, это дает общую выручку в размере более 3,5 миллиона рублей.

В рамках открытой тренировки подопечные штаба Тутберидзе покажут свои программы на сезон. Как сообщается, часть выручки пойдет на оплату штрафа мамы фигуристки Арины Парсеговой Натальи «Ангелам Плющенко».

Ранее академия «Ангелы Плющенко» выиграла суд против матери Парсеговой. Проигравшая сторона должна возместить истцу 1,9 миллиона рублей по решению суда. Команда Тутберидзе заявила, что полностью покроет сумму долга.

Фигурное катание
Этери Тутберидзе

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