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Сегодня, 21:00

Команда Загитовой лидирует по итогам первого дня Кубка Первого канала

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Команда «Красная машина» Алины Загитовой занимает первое место после выступления фигуристов с короткими программами на Кубке Первого канала несмотря на решение организаторов вычесть худшую сумму баллов из прокатов команды.

Анастасия Зинина, выступающая за команду «Нас не догонят» Камилы Валиевой, упала с тройного лутца и покинула лед в сопровождении медперсонала и тренера Алексея Василевского. Поэтому было принято такое решение.

«Красная машина» лидирует после первого дня — 745,68:738,31.

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Итоги выступления девушек в короткой программе:

1. Софья Муравьева («Нас не догонят») — 85,54

2. Аделия Петросян («Красная машина») — 83,8

3. Софья Акатьева («Красная машина») — 74,37

4. Елизавета Туктамышева («Нас не догонят») — 74,32

5. Алина Горбачева («Красная машина») — 73,98

6. Вероника Яметова («Красная машина») — 69,56 (результат не был засчитан)

7. Софья Самоделкина («Нас не догонят») — 66,04

Кубок Первого канала по&nbsp;фигурному катанию. Кубок Первого канала-2023: команда Загитовой обыграла команду Валиевой по итогам первого дня. Онлайн-трансляция
Фигурное катание
Алина Загитова
Камила Валиева
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