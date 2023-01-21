Команда Загитовой лидирует по итогам первого дня Кубка Первого канала

Команда «Красная машина» Алины Загитовой занимает первое место после выступления фигуристов с короткими программами на Кубке Первого канала несмотря на решение организаторов вычесть худшую сумму баллов из прокатов команды.

Анастасия Зинина, выступающая за команду «Нас не догонят» Камилы Валиевой, упала с тройного лутца и покинула лед в сопровождении медперсонала и тренера Алексея Василевского. Поэтому было принято такое решение.

«Красная машина» лидирует после первого дня — 745,68:738,31.

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Итоги выступления девушек в короткой программе:

1. Софья Муравьева («Нас не догонят») — 85,54

2. Аделия Петросян («Красная машина») — 83,8

3. Софья Акатьева («Красная машина») — 74,37

4. Елизавета Туктамышева («Нас не догонят») — 74,32

5. Алина Горбачева («Красная машина») — 73,98

6. Вероника Яметова («Красная машина») — 69,56 (результат не был засчитан)

7. Софья Самоделкина («Нас не догонят») — 66,04