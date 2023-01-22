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Фигурное катание

Сегодня, 21:38

Команда Загитовой получила 11 миллионов рублей за победу в Кубке Первого канала

Иван Шитик
Корреспондент
«Красная машина» празднует победу.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Команда «Красная машина», капитаном которой является фигуристка Алина Загитова, победила команду «Нас не догонят» под предводительством Камилы Валиевой в командном турнире на Кубке Первого канала.

Команда Алины Загитовой за победу получила 11 миллионов рублей. По итогам соревнований «Красная машина» набрала 2344,24 балла.

Команда Камилы Валиевой «Нас не догонят», которая стала второй (2275,47), заработала 9 миллионов рублей.

Призовой фонд Кубка Первого канала по фигурному катанию в общей сложности составил 20 миллионов рублей.

Алина Загитова
Камила Валиева
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