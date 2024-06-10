Комик Джабраилов — о Загитовой в роли ведущей: «Алина супер, ван лав!»

Известный комик и болельщик ЦСКА Игорь Джабраилов в комментарии для «СЭ» оценил навыки фигуристки Алины Загитовой в качестве ведущей.

«Сейчас профессионализм не так важен. Важна органика. Она была очень органична в своем стеснении, в своей непосредственности. Так что очень круто, Алина — супер, ван лав! (единственная любовь. — Прим. «СЭ») Она молодец», — сказал Джабраилов «СЭ».

22-летняя Загитова является победительницей Олимпийских игр (2018), чемпионкой Европы (2018) и мира (2019).