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Фигурное катание

Сегодня, 11:40

Комик Джабраилов — о Загитовой в роли ведущей: «Алина супер, ван лав!»

Микеле Антонов
Корреспондент
Алина Загитова.
Фото AFP
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Известный комик и болельщик ЦСКА Игорь Джабраилов в комментарии для «СЭ» оценил навыки фигуристки Алины Загитовой в качестве ведущей.

«Сейчас профессионализм не так важен. Важна органика. Она была очень органична в своем стеснении, в своей непосредственности. Так что очень круто, Алина — супер, ван лав! (единственная любовь. — Прим. «СЭ») Она молодец», — сказал Джабраилов «СЭ».

22-летняя Загитова является победительницей Олимпийских игр (2018), чемпионкой Европы (2018) и мира (2019).

Фигурное катание
Алина Загитова
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