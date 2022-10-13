Комментатор Иоланда Чен поделилась мнением о работе Тутберидзе

Комментатор Иоланда Чен рассказала, что думает о высказываниях заслуженного тренера СССР Валентина Николаева в адрес Этери Тутберидзе.

Чен заявила, что не считает Тутберидзе великим тренером, сравнив ее с Еленой Чайковской и Татьяной Тарасовой. Но отметила, что она достойный специалист.

«Они подготовили самое большое количество чемпионов мира и Олимпийских игр в различных видах фигурного катания. Девушки, парни, пары и танцы — это мировой рекорд. Вот это действительно великие тренеры. Явные успехи Тутберидзе и ее команды, конечно, говорят сами за себя, но о величии речь не идет», — сказала Чен Sport24.

Ранее Николаев выступил с критикой в адрес Тутберидзе, назвав ее жестоким генеральным менеджером.