Кондратюк ответил на вопрос о заработках в шоу Плющенко

Сегодня, 12:36
Российский фигурист, чемпион Европы и участник сборной России в олимпийском командном турнире Марк Кондратюк рассказал «СЭ» об ощущениях после соревновательного сезона и участии в шоу Евгения Плющенко.
Кондратюк — один из хедлайнеров шоу «Союз чемпионов».
— Как у тебя сейчас настроение, состояние?
— Кайфую. Езжу по городам России, я правда очень люблю выступать, получаю от этого большое удовольствие, — ответил Кондратюк.
— По миру не хочется поездить?
— А я, может, скоро поеду. Просто на отдых. (смеется)
— Ты вообще не устал? От сезона, от фигурного катания даже, может быть?
— У нас было четыре шоу за четыре дня, потом улетели из Москвы в Кемерово, где всего три шоу. Это действительно сложный график. Но мне действительно нравится выступать для публики. Ты получаешь тот адреналин и эмоции, которые ни с чем не сравнить. И очень приятно, что люди приходят смотреть, как мы катаемся! Спасибо Вам большое!
— А на сколько месяцев хватает тех денег, что фигурист зарабатывает за три недели такого турне?
— Это же зависит от человека. Вы же не знаете, я сорю деньгами или нет. Может, я аскет? Не люблю говорить о деньгах. Главное — это преданность своему делу, полная самоотдача, а также любовь и поддержка зрителей, болельщиков.