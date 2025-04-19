Кондратюк прокомментировал свой переход в школу Навки

Российский фигурист Марк Кондратюк ответил на вопрос «СЭ» о переходе в составе группы Светланы Соколовской в академию Татьяны Навки.

В новую академию переходит вся группа. В субботу, 19 апреля Кондратюк выступал на «Навка Арена» в рамках «Битвы школ».

«Опробовал лед, все хорошо. Арена классная, я здесь был на шоу неделю назад как зритель. Сегодня оказался в качестве участника спортивного мероприятия.

Меняется ли что-то от переезда на арену? Я в первую очередь занимаюсь своим делом. Вместе с тренером и тренерским штабом. Все остальное важно, это способствует развитию, но в первую очередь я продолжаю заниматься своей работой», — сказал Кондратюк.

Академия Татьяны Навки «Наши надежды» была создана в 2020 году. Комплекс «Навка Арена» был открыт в январе 2025 года на северо-западе Москвы.