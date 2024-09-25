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Фигурное катание

Пекин-2022

Сегодня, 23:09

Кондратюк: «О том, что нам оставили бронзу Олимпиады, узнал на свадьбе Губановой»

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Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал о своей реакции на бронзу Олимпиады в Пекине-2022.

«Об окончательном решении я узнал на свадьбе Насти Губановой и Романа Галая. Именно в тот момент, когда всем нужно было подойти к алтарю, где ожидали жених и невеста, мне сказали, что у нашей команды осталась бронзовая медаль. Пока со всеми шел к алтарю, то в первые секунды от услышанного пребывал в «прострации», но постарался успокоиться. И уже после церемонии, когда все направились в зал, я минут тридцать просто ходил по набережной, мне нужно было осмыслить все происходящее», — приводит слова Кондратюка официальный сайт ФФККР.

После дисквалификации Камилы Валиевой олимпийскими чемпионами стали спортсмены из сборной США. Серебро досталось японцам, а канадцы остались четвертыми.

Макар Игнатов. На прокатах фигуристы увлеклись поэзией. Алиев вспомнил Онегина, Игнатов — о вечности, Трусова — о людях-зверях

Камила Валиева
Марк Кондратюк

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