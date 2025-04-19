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Фигурное катание

Сегодня, 15:13

Кондратюк рассказал, почему решил выступать под музыку Нейромонаха Феофана

Карина Точилова
корреспондент отдела спорта
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Марк Кондратюк поделился историей создания программы, которую он подготовил специально для турнира на Байкале.

Первый турнир на открытом льду Байкала прошел в марте. Марк выступил с программой под песню Нейромонаха Феофана «Притоптать».

«Когда мы с тренерами узнали о том, что я поеду на Байкал, захотелось сделать яркий и классный номер. Нужно было постараться вновь найти интересную, незаезженную музыку. Методом поисков я откопал эту песню в своем плейлисте и мне показалось, что это смешно и весело в хорошем смысле. Байкал же в каком-то смысле тоже поле, ледовое. Что вообще слушаю? Сегодня — рэпера Kai Angel, у него новый релиз был», — сказал фигурист.

Ранее Кондратюк прокомментировал свой переход в академию Татьяны Навки.

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