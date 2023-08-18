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Фигурное катание

Сегодня, 09:12

Кондратюк заявил о желании выступить на Олимпиаде-2026

Сергей Разин
корреспондент
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Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал о желании выступить на Олимпиаде-2026 в Милане.

«Я получаю огромное удовольствие от катания, от выступлений, от шоу. Думаю, что фигурное катание — это моя жизнь и я не могу безо льда. Но никогда не ставил перед собой конкретную цель что-то выиграть. Но сейчас, после всех этих моментов, есть изменения. Идти по этой дороге, наслаждаться ей, получать удовольствие от процесса. Но, конечно, если будет такая возможность — покататься еще на Олимпиаде в Милане», — приводит слова Кондратюка РИА «Новости».

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в итальянских городах Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230818/kondratyuk-1890728531.html
Олимпиада
Марк Кондратюк
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