Кондратюк заявил о желании выступить на Олимпиаде-2026

Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал о желании выступить на Олимпиаде-2026 в Милане.

«Я получаю огромное удовольствие от катания, от выступлений, от шоу. Думаю, что фигурное катание — это моя жизнь и я не могу безо льда. Но никогда не ставил перед собой конкретную цель что-то выиграть. Но сейчас, после всех этих моментов, есть изменения. Идти по этой дороге, наслаждаться ей, получать удовольствие от процесса. Но, конечно, если будет такая возможность — покататься еще на Олимпиаде в Милане», — приводит слова Кондратюка РИА «Новости».

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в итальянских городах Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.