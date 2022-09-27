Кондратюку поставят новую произвольную программу

Как стало известно «СЭ», тренерский штаб Марка Кондратюка принял решение заменить произвольную программу на этот сезон.

Решение было принято после контрольных прокатов. Постановщиком новой программы станет Илья Авербух, работа начнется уже на днях. Кондратюк стартует в «Гран-при России» на втором этапе в Сочи 28-30 октября.

На контрольных прокатах Кондратюк катался под композиции из мюзикла «Сломанные крылья».

В этом сезоне Авербух поставил произвольные программы Михаилу Коляде, Евгению Семененко, Андрею Мозалеву и Елизавете Туктамышевой.