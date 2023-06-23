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Фигурное катание

Сегодня, 09:05

Константинова — о завершении карьеры: «В голове я давно понимала, что не вернусь. Но все же оставляла небольшой себе шанс»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Станислава Константинова.
Фото Дарья Исаева/Canon EOS 1DХ Mark II, «СЭ»
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Бывшая российская фигуристка Станислава Константинова в интервью «СЭ» объяснила причины, по которым завершила свою карьеру.

«Ровно год назад поехала на свои первые сборы. С программами начала работать еще раньше, но полноценно перешла в тренерство и прекратила любые попытки возобновить собственную карьеру прошлым летом. У себя в голове я давно понимала, что уже вряд ли вернусь. Но меня многие стали уговаривать еще раз попробовать, порадовать родных, болельщиков, саму себя... Это было слышать приятно, и какое-то время я действительно оставляла для себя такой шанс.

Но год назад поняла, что точно пора завязывать. Да и мотивации уже не было кататься. Очень много находилось «но». И главным было то, что я уже сделала в спорте многое и вряд ли смогу лучше. Мой пик, он прошел, значит, наступил момент, чтобы закончить», – сказала Константинова.

Последний раз 22-летняя фигуристка соревновалась в декабре 2020 года, когда приняла участие в чемпионате России и заняла 16-е место.

Полное интервью со Станиславой Константиновой читайте на сайте «СЭ».

Фигурное катание
Станислава Константинова
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