Константинова — о завершении карьеры: «В голове я давно понимала, что не вернусь. Но все же оставляла небольшой себе шанс»

Бывшая российская фигуристка Станислава Константинова в интервью «СЭ» объяснила причины, по которым завершила свою карьеру.

«Ровно год назад поехала на свои первые сборы. С программами начала работать еще раньше, но полноценно перешла в тренерство и прекратила любые попытки возобновить собственную карьеру прошлым летом. У себя в голове я давно понимала, что уже вряд ли вернусь. Но меня многие стали уговаривать еще раз попробовать, порадовать родных, болельщиков, саму себя... Это было слышать приятно, и какое-то время я действительно оставляла для себя такой шанс.

Но год назад поняла, что точно пора завязывать. Да и мотивации уже не было кататься. Очень много находилось «но». И главным было то, что я уже сделала в спорте многое и вряд ли смогу лучше. Мой пик, он прошел, значит, наступил момент, чтобы закончить», – сказала Константинова.

Последний раз 22-летняя фигуристка соревновалась в декабре 2020 года, когда приняла участие в чемпионате России и заняла 16-е место.

Полное интервью со Станиславой Константиновой читайте на сайте «СЭ».