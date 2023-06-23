Константинова — о шоу «Есть тема»: «Вы хотя бы пригласите того, о ком говорите, в студию. А то человек не может парировать»

Участница чемпионатов мира и Европы Станислава Константинова в интервью «СЭ» прокомментировала выпуск телешоу «Есть тема», где в критических тонах обсуждалось решение фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина выступать за команду Грузии.

Кроме того, ведущие телешоу выступили с критикой в адрес матери Дианы тренера Этери Тутберидзе, обвиняя последнюю в отсутствии патриотизма.

«Я слышала про эту программу, встречались какие-то отрывки, но так полностью ни разу не посмотрела. Мне было бы интересно там поучаствовать, я разговаривать люблю. Другое дело, что мне не близок формат их обсуждений. Разбирать конкретных личностей, перемывать косточки... это неэтично. Переход на личностные моменты — это вообще не к месту. Хотя бы пригласите того, о ком вы говорите, в студию, попытайтесь с ним связаться. А когда человека нет рядом и он не может парировать...» — сказала Константинова.

В сборную Грузии ранее перешли российские участники ОИ-2022 в Пекине Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фигуристу Дарио Чиризано отказали в возможности перейти в сборную Чехии.

Полное интервью со Станиславой Константиновой читайте на сайте «СЭ».