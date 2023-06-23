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Сегодня, 11:20

Константинова — о реакции родственников на пляжные фото: «Бабушка спрашивает меня: «Стася, как ты мужа искать себе будешь?»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Станислава Константинова.
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Бывшая российская фигуристка Станислава Константинова в интервью «СЭ» рассказала об отношении родных людей к фото с отпуска, где спортсменка в купальнике.

Ряд снимков распространялся в российских СМИ с неоднозначными заголовками.

«Ох, как же я устала от всех этих новостей, где публикуют мои фото в купальнике... Я сама их не ищу. Мне бабушка присылает фото из газеты, а ей его прислали из Вологодской области. В газете печатали мои фото с Мальдив. Бабушка меня спрашивает: «Стася, как так? Как ты после этого мужа себе искать будешь?» А сама я эти новости даже не смотрю... Причем фотографии, на мой взгляд, совершенно нормальные, обычные. Но заголовки — такой ужас! Неужели это собирает много кликов?

Честно скажу, это неприятно. Для меня мой медийный образ ассоциируется со мной в спорте. Что я была очень вежливая, интеллигентная. Увлекалась литературой. Понятно, что я взрослею, меняюсь, не буду постоянно ходить с прической под Анну Каренину и читать Льва Толстого. В моей жизни есть разные стороны. Мне нравится фотографироваться, публиковать фотографии в соцсети... Но я не ожидала такой подачи и такой реакции. Хотя кто-то на моем месте, наверное, был бы даже и рад», – сказала Константинова.

В последний раз 22-летняя фигуристка соревновалась в декабре 2020 года, когда приняла участие в чемпионате России и заняла 16-е место.

Полное интервью со Станиславой Константиновой читайте на сайте «СЭ».

Фигурное катание
Станислава Константинова
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