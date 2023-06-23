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Фигурное катание

Сегодня, 09:35

Константинова — о переходе в другую сборную: «Было бы непросто перейти под другой флаг. С детства воспитывалась как российская спортсменка».

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Станислава Константинова.
Фото Дарья Исаева/Canon EOS 1DХ Mark II, «СЭ»
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Участница чемпионатов мира и Европы Станислава Константинова в интервью «СЭ» заявила, что вряд ли бы решилась на смену спортивного гражданства в силу ряда причин.

«Честно сказать, и мне самой было бы не так просто перейти под другой флаг. Я всю жизнь каталась за Россию. Одно дело – переходы в парном катании или танцах, когда ты подстраиваешься под партнера. А в одиночном катании, просто потому что ты не можешь пробиться в России... Звучит так что ты сам себе проиграл, ведь у меня были шансы в России. Но я понимаю, что у людей могут быть разные причины, по которым они идут на этот шаг.

Я же с детства воспитывалась как российская спортсменка, выступала за сборную с малых лет... Конечно, если бы я не отбиралась и не выступала на серьезных стартах, мне было бы интересно в случае перехода поехать, минуя конкуренцию. Но раз я уже выступала за Россию почти везде, кроме Олимпиады, то думаю, что не стала бы менять флаг. Страна много в меня вложила. Мне в принципе не нравятся категоричные суждения, чего бы они ни касались. Все нужно оценивать индивидуально», – сказала Константинова.

Последний раз 22-летняя фигуристка соревновалась в декабре 2020 года, когда приняла участие в чемпионате России и заняла 16-е место.

Полное интервью со Станиславой Константиновой читайте на сайте «СЭ».

Фигурное катание
Станислава Константинова
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