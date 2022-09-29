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Фигурное катание

29 сентября, 16:59

Контрольные прокаты фигуристок собрали в три раза больше зрителей, чем матч футбольной сборной России

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Трансляции контрольных прокатов женщин-одиночниц на минувших выходных вызвали гораздо больший интерес, чем игра сборной России по футболу против Киргизии, следует из данных компании Mediascope.

Трансляция короткой программы женщин в субботу, 24 сентября, собрала у экранов 2% зрителей России, матч Россия — Киргизия — 0,7%. Фигурное катание показывал Первый канал, футбол — федеральный спортивный канал. Любопытно, что мероприятия проходили одновременно.

Фигурное катание смотрят больше. Российские футболисты опять проиграли фигуристкам. Сравниваем интерес к двум видам спорта

Футболисты также проиграли по рейтингу произвольной программе фигуристок (1,4%) и вечеру бокса с участием Вячеслава Дацика и Александра Емельяненко (1%).

В Москве разница между фигуристками и футболистами оказалась меньше — 1,6% против 1%.

Сборная России по футболу
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