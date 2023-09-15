Контрольные прокаты сборной России: кто из фигуристов не выступит
Трусова и Щербакова пропустят контрольные прокаты сборной России
Контрольные прокаты сборной России состоятся в субботу и воскресенье, 16 и 17 сентября, во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. К участию были приглашены сильнейшие фигуристы страны, а также новоиспеченные пары. К сожалению, ряд спортсменов не выступят по различным причинам.
Кто пропустит контрольные прокаты сборной России-2023:
- Александра Трусова. По информации «СЭ», фигуристка не планирует соревноваться в сезоне-2023/24.
- Анна Щербакова. Фигуристка продолжает восстановление после мононуклеоза и тренируется в облегченном режиме. Участие в соревнованиях нового сезона маловероятно (по данным РИА «Новости»).
- Михаил Коляда. Спортсмен объявил о приостановке карьеры.
- Дарья Усачева. Фигуристка завершила карьеру.
- Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Заявлений о завершении карьеры не делали, но выступать на соревнованиях пока не планируют.
- Вероника Яметова. Снялась из-за травмы ноги (по данным РИА «Новости»).
- Дарья Садкова. Снялась из-за повреждения голеностопа (по данным РИА «Новости»).
- Евгения Тарасова и Владимир Морозов. На данный момент пара пока не определилась со своим будущим.
- Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол. Изначально были заявлены, но не выйдут на лед из-за решения прекратить совместные выступления.
- Елизавета Пасечник/Максим Некрасов. Изначально были заявлены, но не выйдут на лед из-за решения прекратить совместные выступления.
- Юлия Артемьева/Алексей Брюханов. Пропускают по медицинским показаниям (по данным matchtv.ru).
Контрольные прокаты — важная часть подготовки к сезону, после которой спортсмены могут получить консультацию от экспертов ФФККР по поводу новых программ, их интерпретации, качества технических элементов и внести какие-либо изменения в существующие постановки (или даже полностью их поменять).
Контрольные прокаты сборной России: основная информация