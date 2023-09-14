Контрольные прокаты сборной России: кто выступит у мужчин

Контрольные прокаты фигуристов сборной России пройдут в Москве 16 и 17 сентября. Выступления состоятся в дворце спорта «Мегаспорт». Свои короткие и произвольные программы покажут фигуристы, выступающие в мужском одиночном катании.

В субботу, 16 сентября, выступления спортсменов начнутся ориентировочно в 18.35 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала.

Контрольные прокаты пропустит серебряный призер Олимпийских игр Михаил Коляда, который объявил о приостановке карьеры.

Участники контрольных прокатов среди мужчин:

Дмитрий Алиев Матвей Ветлугин Петр Гуменник Макар Игнатов Артем Ковалев Марк Кондратюк Глеб Лутфуллин Андрей Мозалев Александр Самарин Евгений Семененко Григорий Федоров Илья Яблоков

Контрольные прокаты — важная часть подготовки к сезону, после которой спортсмены могут поменять музыку, костюмы, хореографические элементы, расстановку прыжков или даже программы полностью. Выступления фигуристов не оцениваются публично. Только сами участники и их тренеры узнают баллы. Прокаты нужны для того, чтобы спортсмены получили консультацию от экспертов ФФККР по поводу новых программ, их интерпретации, качества технических элементов и т. д.

Контрольные прокаты сборной России: расписание прокатов и где смотреть