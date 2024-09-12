Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: даты и расписание

Сегодня, 14:00
14 и 15 сентября состоятся контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Мероприятие пройдет в ледовом дворце «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Публикуем расписание прокатов.
14.00. Женщины (короткая программа)
15.20. Мужчины (короткая программа)
16.45. Пары (короткая программа)
17.55. Танцы на льду (ритм-танец)
14.00. Женщины (произвольная программа)
15.35. Мужчины (произвольная программа)
17.15. Пары (произвольная программа)
18.35. Танцы на льду (произвольный танец)
В прямом эфире мероприятие в оба дня с 15.30 до 16.55 будет показывать Первый канал. Полная трансляция будет доступна на сайте 1tv.ru.
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