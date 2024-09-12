Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: даты и расписание

14 и 15 сентября состоятся контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Мероприятие пройдет в ледовом дворце «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Публикуем расписание прокатов.

Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию

14 сентября, суббота

14.00. Женщины (короткая программа)

15.20. Мужчины (короткая программа)

16.45. Пары (короткая программа)

17.55. Танцы на льду (ритм-танец)

15 сентября, воскресенье

14.00. Женщины (произвольная программа)

15.35. Мужчины (произвольная программа)

17.15. Пары (произвольная программа)

18.35. Танцы на льду (произвольный танец)

В прямом эфире мероприятие в оба дня с 15.30 до 16.55 будет показывать Первый канал. Полная трансляция будет доступна на сайте 1tv.ru.

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