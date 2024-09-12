Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: где смотреть трансляции и расписание

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию состоятся 14 и 15 сентября

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию состоятся 14 и 15 сентября. Презентация новых программ фигуристов пройдет в ледовом дворце «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. «СЭ» публикует расписание прокатов. В программе короткая и произвольная программы.

Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию

14 сентября, суббота

14.00. Женщины (короткая программа)

15.20. Мужчины (короткая программа)

16.45. Пары (короткая программа)

17.55. Танцы на льду (ритм-танец).

15 сентября, воскресенье

14.00. Женщины (произвольная программа)

15.35. Мужчины (произвольная программа)

17.15. Пары (произвольная программа)

18.35. Танцы на льду (произвольная программа).

В прямом эфире следить за прокатами можно на Первом канале и его сайте 1tv.ru.

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