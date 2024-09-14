Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:30

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: смотреть трансляцию 14 сентября

Короткая программа контрольных прокатов сборной России пройдет 14 сентября
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Александра Игнатова (Трусова).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

В выходные, 14 и 15 сентября, пройдут контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Мероприятие состоится в ледовом дворце «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. 14 сентября фигуристы презентуют короткие программы. Публикуем расписание на субботу. Время начала — московское.

Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию

14 сентября, суббота

14.00. Женщины (короткая программа)

15.20. Мужчины (короткая программа)

16.45. Пары (короткая программа)

17.55. Танцы на льду (ритм-танец)

Произвольная программа запланирована на воскресенье, 15 сентября. В прямом эфире мероприятие в оба дня с 15.30 до 16.55 будет показывать Первый канал. Полная трансляция будет доступна на сайте 1tv.ru.

В контрольных прокатах примут участие Александра Игнатова (Трусова), Аделия Петросян, Софья Акатьева, Евгений Семененко, Петр Гуменник, Марк Кондратюк и другие спортсмены.

Фигурное катание

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
На Украине зафиксировали более 200 поджогов автомобилей военных
Какие трансферные сделки в РПЛ сорвались и почему
NL Times узнал о причине отмены Нидерландами поставки ПВО Patriot Киеву
В Белоруссии заявили о сосредоточении ВСУ у границ страны
Сегодня
Вчера
Неделя