Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: смотреть трансляцию 15 сентября

Сегодня, 11:30
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию стартовали 14 сентября и завершатся 15 сентября. Презентация новых программ российских фигуристов проходит в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. В воскресенье, 15 сентября состоятся прокаты произвольной программы. «СЭ» публикует расписание.
14.00. Женщины (произвольная программа)
15.35. Мужчины (произвольная программа)
17.15. Пары (произвольная программа)
18.35. Танцы на льду (произвольная танец)
В прямом эфире следить за прокатами фигуристов можно на «Первом канале» и его сайте 1tv.ru.
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