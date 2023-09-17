Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:00

Контрольные прокаты сборной России: прямая трансляция второго дня

17 сентября фигуристы представят произвольные программы на контрольных прокатах сборной
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Контрольные прокаты сборной России завершатся в воскресенье, 17 сентября. Во второй день женщины, мужчины и спортивные пары представят свои произвольные программы на новый сезон, а танцоры выступят с произвольными танцами.

Контрольные прокаты сборной России в полном объеме покажет Первый канал. Произвольную программу у женщин можно будет увидеть в сетке телевещания. Все остальные выступления будут доступны на официальном сайте канала.

Программу второго дня откроют танцоры. Их выступления начнутся в 14:00 (по московскому времени). Завершат выступления 17 сентября мужчины. Они выйдут на лед в 19:00.

Расписание контрольных прокатов 17 сентября:

Танцы на льду. Произвольный танец. Начало — 14:00

Первая разминка

1. Аннабель Морозов — Игорь Еременко

2. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд

3. Ирина Хавронина — Девид Нарижный

4. Александра Прокопец — Александр Васькович

Вторая разминка

5. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин

6. Софья Шевченко — Андрей Ежлов

7. Александра Степанова — Иван Букин

8. Екатерина Миронова — Евгений Устенко

9. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин

Женщины. Произвольная программа. Начало — 15:30

Первая разминка

1. Софья Акатьева

2. Майя Хромых

3. Елизавета Туктамышева

4. Ксения Синицына

5. Анастасия Зинина

Вторая разминка

6. Алина Горбачева

7. Софья Муравьева

8. Вероника Жилина

9. Камила Валиева

10. Аделия Петросян

Пары. Произвольная программа. Начало — 17:10

Первая разминка

1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов

2. Дарья Бояринцева — Роман Плешков

3. Карина Акопова — Никита Рахманин

Вторая разминка

4. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко

5. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов

6. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

Третья разминка

7. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

8. Алена Косторная — Георгий Куница

9. Таисия Собинина — Денис Ходыкин

Мужчины. Произвольная программа. Начало — 19:00

Первая разминка

1. Илья Яблоков

2. Евгений Семененко

3. Андрей Мозалев

4. Глеб Лутфуллин

5. Макар Игнатов

6. Александр Самарин

Вторая разминка

7. Дмитрий Алиев

8. Матвей Ветлугин

9. Григорий Федоров

10. Артем Ковалев

11. Марк Кондратюк

12. Петр Гуменник

Контрольные прокаты — важная часть подготовки к сезону, так как спортсмены могут получить консультацию от экспертов ФФККР по поводу новых программ, их интерпретации, качества технических элементов. После выступлений у них появляется возможность до официального старта нового сезона внести какие-либо изменения в существующие постановки (или даже полностью их поменять).

Контрольные прокаты сборной России: основная информация

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
0
Читайте также
СМИ сообщили о смерти лауреата госпремии СССР Николая Добронравова
В Японии заявили об угрозе исчезновения украинского народа
В аэропортах Москвы задержали более 30 рейсов
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рудковская раскрыла, что сказала Трусовой, сидя рядом с ней в «Мегаспорте»