Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:30

Контрольные прокаты сборной России: прямые трансляции

Контрольные прокаты сборной России покажут на Первом канале
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

В Москве пройдут контрольные прокаты сборной России во дворце спорта «Мегаспорт» 16 и 17 сентября.

Прямая трансляция выступлений фигуристов запланирована на Первом канале. По телевизору покажут короткую и произвольную программы женщин. Прямая трансляция короткой запланирована на субботу, 16 сентября, в 15:20, произвольная — на 17 сентября в 15:30 по московскому времени.

Все остальные прокаты можно будет увидеть в прямом эфире на официальном сайте Первого канала.

Расписание трансляций контрольных прокатов:

16 сентября

14.00. Танцы на льду, ритм-танец

15.20. Женщины, короткая программа

16.55. Спортивные пары, короткая программа

18.35. Мужчины, короткая программа

17 сентября

14.00. Танцы на льду, произвольный танец

15.30. Женщины, произвольная программа

17.15. Пары, произвольная программа

19.05. Мужчины, произвольная программа

Контрольные прокаты — важная часть подготовки к сезону, так как спортсмены могут получить консультацию от экспертов ФФККР по поводу новых программ, их интерпретации, качества технических элементов. После выступлений у них появляется возможность до официального старта нового сезона внести какие-либо изменения в существующие постановки (или даже полностью их поменять).

Контрольные прокаты сборной России: основная информация

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
0
Читайте также
В Екатеринбурге из одной школы уволились сразу 20 педагогов
СМИ сообщили об отправке боевиками ВСУ пленных на минное поле
Тело дочери Михаила Ульянова нашли в квартире на Большой Бронной в Москве
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лакерник надеется, что CAS примет решение по делу Валиевой, руководствуясь не политическими соображениями

Анцелиович считает, что CAS может признать незначительную вину Валиевой