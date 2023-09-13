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Фигурное катание

Сегодня, 14:30

Контрольные прокаты сборной России: расписание прокатов и где смотреть

Контрольные прокаты сборной России пройдут в Москве 16 и 17 сентября
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигуристы сборной России представят свои новые программы на контрольных прокатах в субботу и воскресенье, 16 и 17 сентября. В первый день спортсмены выступят с короткими программами, во второй — с произвольными.

Контрольные прокаты нужны фигуристам для того, чтобы получить консультацию от экспертов Федерации по поводу новых программ, их интерпретации, качества технических элементов и так далее. Это важная часть подготовки к сезону, после которой спортсмены могут поменять музыку, костюмы, хореографические элементы, расстановку прыжков или даже программы полностью.

Расписание контрольных прокатов:

16 сентября

14.00. Танцы на льду, ритм-танец

15.20. Женщины, короткая программа

16.55. Спортивные пары, короткая программа

18.35. Мужчины, короткая программа

17 сентября

14.00. Танцы на льду, произвольный танец

15.30. Женщины, произвольная программа

17.15. Пары, произвольная программа

19.05. Мужчины, произвольная программа

Контрольные прокаты сборной России в полном объеме покажет Первый канал. Короткую и произвольную программы у женщин можно будет увидеть в сетке телевещания. Все остальные выступления будут доступны на официальном сайте канала.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
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