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Фигурное катание

Сегодня, 10:41

Корейскую фигуристку дисквалифицировали за изнасилование

Сергей Разин
корреспондент
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Федерация конькобежного спорта Южной Кореи (KSU) дисквалифицировала двух фигуристок национальной команды, сообщает портал mk.co.kr.

По сведениям источника, обе фигуристки употребляли алкоголь во время сборов национальной команды в Италии. Одна из спортсменок пригласила фигуриста-юниора в общежитие женской команды и склонила к половой связи. Национальная федерация дисквалифицировала ее на три года. Вторая спортсменка, которая не принимала участия в половом акте, но сделала фотоснимки процесса без согласия вовлеченных сторон, дисквалифицирована на один год.

Пострадавший фигурист-юниор, который не должен был находиться в женском общежитии, получил выговор за нарушение режима.

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