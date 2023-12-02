Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:40

Костомаров — об ампутации: «Наверное, мне слишком легко жилось»

Микеле Антонов
Корреспондент
Роман Костомаров.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, как справился с потерей конечностей.

Фигурист поделился мыслями в рамках мероприятия «Железная воля и технологии для жизни» на Международной выставке-форуме «Россия».

— Дайте три совета, как достигать своих целей.

— Тренироваться, тренироваться, тренироваться, терпеть и любить свое дело, а также ставить высшие цели, чтобы было к чему идти, к чему стремиться. Когда ты идешь к этой цели, путь трудный, когда ты добиваешься цели, получаешь колоссальное наслаждение, что ты это сделал, прошел путь. Моральное и физическое удовлетворение. В этом заключается вся наша жизнь. Наверное, мне слишком легко жилось (смеется). Все было как-то хорошо, размеренно. Жизнь послала мне очередное испытание, с которым пришлось мириться. Каждый раз просыпаюсь и думаю, почему такое наказание, что на год или на три, допустим, лишен всего, а тут на всю жизнь. Надо смириться, двигаться вперед. Жизнь судя по всему и дана, чтобы ты справлялся с вопросами, решал их, ставил цели, преодолевал их. В этом и заключается вся жизнь.

— Чувствуете ли импульсы, когда прикасаетесь к вещам?

— Нет, вряд ли. Хотя технологии развиваются. Собственные ощущения ничто не заменит. Это механизм. Да, есть специальные сенсоры, чтобы можно было пользоваться телефоном, уже хорошо. Я чувствую, что могу взять помидор и раздавить, — сказал Костомаров.

Фигурное катание
Роман Костомаров
2
0
Читайте также
MWM заявил о больших потерях ВСУ из-за двойных ударов «Искандеров»
Двухмиллионный посетитель выставки «Россия» выиграл экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС
Рейтинг доверия украинцев к Залужному превысил показатель Зеленского
Чувство номера: ЦБ сообщил о запуске переводов по СБП в пять стран
Популярное видео
Валиевой не нужны четверные, а Косторной — парное катание? Live
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, произвольный танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Дикиджи: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, ритм-танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Роднина: «Согласна, что фигурное катание у нас на хорошем уровне, но как это сейчас определить?»

Костомаров заявил, что может выступать в шоу: «Пробовал выходить на лед»