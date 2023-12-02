Костомаров — об ампутации: «Наверное, мне слишком легко жилось»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, как справился с потерей конечностей.

Фигурист поделился мыслями в рамках мероприятия «Железная воля и технологии для жизни» на Международной выставке-форуме «Россия».

— Дайте три совета, как достигать своих целей.

— Тренироваться, тренироваться, тренироваться, терпеть и любить свое дело, а также ставить высшие цели, чтобы было к чему идти, к чему стремиться. Когда ты идешь к этой цели, путь трудный, когда ты добиваешься цели, получаешь колоссальное наслаждение, что ты это сделал, прошел путь. Моральное и физическое удовлетворение. В этом заключается вся наша жизнь. Наверное, мне слишком легко жилось (смеется). Все было как-то хорошо, размеренно. Жизнь послала мне очередное испытание, с которым пришлось мириться. Каждый раз просыпаюсь и думаю, почему такое наказание, что на год или на три, допустим, лишен всего, а тут на всю жизнь. Надо смириться, двигаться вперед. Жизнь судя по всему и дана, чтобы ты справлялся с вопросами, решал их, ставил цели, преодолевал их. В этом и заключается вся жизнь.

— Чувствуете ли импульсы, когда прикасаетесь к вещам?

— Нет, вряд ли. Хотя технологии развиваются. Собственные ощущения ничто не заменит. Это механизм. Да, есть специальные сенсоры, чтобы можно было пользоваться телефоном, уже хорошо. Я чувствую, что могу взять помидор и раздавить, — сказал Костомаров.