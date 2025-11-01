Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Олимпиада
Гран-при России
Чемпионат России
Новости
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Главная
Фигурное катание

Ставки

1 ноября, 13:45

Костомаров и Ягудин приедут в Красноярск на этап Гран-при в рамках благотворительного проекта ДоброFON

На всероссийских соревнованиях «Гран-При России — Красноярье» зрителей ждет не только захватывающая спортивная борьба, но и масса событий за пределами льда.

Второй этап в Красноярске посетит олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы в танцах на льду Роман Костомаров. Визит знаменитого фигуриста состоится в рамках благотворительной программы ДоброFON, амбассадором которой он является.

Мероприятие станет частью масштабного проекта «Стихии фигурного катания», включающего также передвижной музей. Экспозиция, посвященная истории дисциплин этого изящного вида спорта, в Красноярске предложит гостям уникальную возможность проследить путь развития танцев на льду, чтобы зрители могли болеть за любимых спортсменов с еще большим пониманием. Она расположится в фойе «Кристалл-Арены» у 9-10 сектора.

В зоне «Стихий» Роман Костомаров встретится с поклонниками 2 ноября — начало фотосессии с легендой танцев на льду запланировано на 17.30 по московскому времени.

Организаторы подготовили для гостей эксклюзивные подарки и другие сюрпризы, в программе также две автограф-сессии:

2 ноября, 19.15 — с олимпийским чемпионом, многократным чемпионом мира и Европы, амбассадором ДоброFON Алексеем Ягудиным;

3 ноября, 17.30 — с победителями первого этапа Гран-при России в Магнитогорске Василисой Кагановской и Максимом Некрасовым.

Как прошло открытие сезона Гран-при России в&nbsp;Магнитогорске.В Магнитогорске звезд фигурного катания встречают лучше, чем в Москве. Децентрализация — это правильно?

Важной частью праздника станет благотворительность. ДоброFON направит 500 000 рублей в фонд «Добро24.ру», поддерживающий детей и молодых людей Сибирского федерального округа в борьбе с тяжелыми недугами. Каждый зритель тоже сможет внести свой вклад, приобретая за пожертвование плюшевых добромишек, средства от продажи которых пойдут на помощь подопечным фонда.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Telegram Дзен Max
Читайте также
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Лихачев сообщил о восстановлении работы Нововоронежской АЭС после атаки дронов
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя