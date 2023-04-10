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Фигурное катание

Сегодня, 09:22

Костомаров начал делать восстановительные упражнения перед протезированием

Роман Костомаров.
Фото Global Look Press
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров готовится к плановому протезированию. Фигурист приступил к выполнению восстановительных упражнений, сообщает ТАСС.

«Роман продолжает постепенное восстановление. Показатели в норме. Под контролем врачей начал делать восстановительные упражнения», — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион уже пользуется соцсетями.

Костомаров борется с болезнью с начала января. Первоначальный диагноз «пневмония» вызвал многочисленные осложнения, приведшие к ампутации конечностей.

Источник: ТАСС
Роман Костомаров
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