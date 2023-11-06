Костомаров надеется на скорейшую отмену санкций в отношении российского спорта

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров надеется на скорейшее возвращение российских спортсменов на международные соревнования.

«Давно завелось, что русские не сдаются, это дух такой внутри нас, поэтому русский человек самый сильный. Не прям внимательно слежу за Гран-при России, прям отслеживать — такого нет, своих проблем хватает. Главное, чтобы скорее нас восстановили на международных соревнованиях. Для спортсменов и тренеров отстранение — это больно», — приводит слова Костомарова ТАСС.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от соревнований. В марте 2023-го организация предложила допустить атлетов из России и Белоруссии, не поддерживающих СВО, к турнирам в нейтральном статусе.