Костомаров находится на реабилитации, с ним работают психологи

Российский фигурист Роман Костомаров находится на реабилитации, сообщает Sport24.

«Роман на данный момент находится на реабилитации, ему подгоняют протезы. Пока что их нельзя ставить, потому что раны должны зажить — это как минимум полгода. С ним работают психологи. Его состояние оценивается как психически неустойчивое, часто бывают нервные срывы», — заявил источник, знакомый с ситуацией.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько ампутаций.

21 февраля сообщалось, что фигурист перенес второй инсульт, в результате чего произошла закупорка сосудов мозга.

8 мая Костомаров опубликовал свое первое сообщение в социальных сетях после госпитализации.