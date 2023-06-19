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Сегодня, 19:51

Костомаров находится на реабилитации, с ним работают психологи

Виталий Косик
Корреспондент
Роман Костомаров.
Фото Соцсети
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Российский фигурист Роман Костомаров находится на реабилитации, сообщает Sport24.

«Роман на данный момент находится на реабилитации, ему подгоняют протезы. Пока что их нельзя ставить, потому что раны должны зажить — это как минимум полгода. С ним работают психологи. Его состояние оценивается как психически неустойчивое, часто бывают нервные срывы», — заявил источник, знакомый с ситуацией.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько ампутаций.

21 февраля сообщалось, что фигурист перенес второй инсульт, в результате чего произошла закупорка сосудов мозга.

8 мая Костомаров опубликовал свое первое сообщение в социальных сетях после госпитализации.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Роман Костомаров
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