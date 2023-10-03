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Фигурное катание

Сегодня, 15:49

Костомаров написал первое слово бионической рукой после ампутации конечностей

Алина Савинова
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Олимпийский чемпион Роман Костомаров в новом видео в своем Telegram-канале показал, как пишет слово «мама» бионической рукой. В конце ролика спортсмен нарисовал на листе бумаги сердце.

«МАМА... первое слово. Написал впервые в своей новой жизни», — подписал фигурист видео.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы.

Впервые после ампутации стоп фигурист вышел на лед во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе в Сочи. Он появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.

В своем предыдущем видео Костомаров показал, как плавает в бассейне.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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