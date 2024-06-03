Костомаров назвал Овечкина, Медведева и Ягудина самыми влиятельными спортсменами в России

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в комментарии для «СЭ» назвал самых влиятельных спортсменов в России.

«В России есть много влиятельных спортсменов. Есть легенды хоккея, например. То, что творит по сей день Александр Овечкин в НХЛ, — поражает. Он русский человек, но все равно удивляет всех там и здесь. Это действительно очень круто! Теннисист Даниил Медведев — отстаивает честь страны. Я и Алексей Ягудин — легенды фигурного катания и олимпийские чемпионы», — сказал Костомаров «СЭ».

В понедельник, 3 июня, российский теннисист Даниил Медведев сыграет с Алексом Де Минауром в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции-2024. На данный момент спортсмен занимает 5-е место в рейтинге ATP.