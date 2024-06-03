Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:10

Костомаров назвал Овечкина, Медведева и Ягудина самыми влиятельными спортсменами в России

Зарина Халимхонова
Telegram Дзен

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в комментарии для «СЭ» назвал самых влиятельных спортсменов в России.

«В России есть много влиятельных спортсменов. Есть легенды хоккея, например. То, что творит по сей день Александр Овечкин в НХЛ, — поражает. Он русский человек, но все равно удивляет всех там и здесь. Это действительно очень круто! Теннисист Даниил Медведев — отстаивает честь страны. Я и Алексей Ягудин — легенды фигурного катания и олимпийские чемпионы», — сказал Костомаров «СЭ».

В понедельник, 3 июня, российский теннисист Даниил Медведев сыграет с Алексом Де Минауром в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции-2024. На данный момент спортсмен занимает 5-е место в рейтинге ATP.

Александр Овечкин
Алексей Ягудин
Даниил Медведев
Роман Костомаров
1
Обсудить
Читайте также
Несколько человек погибли в результате атаки Израиля на окрестности Алеппо
Безумный Макдэвид выбил Дадонова и затащил «Ойлерз» в финал КС! Что произошло после матча «Эдмонтон» - «Даллас»
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
В Италии рассказали о блокировке Польшей и Литвой идущих в Россию грузов
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Костомаров — о смене гражданства: «Каждый делает свой выбор. Но я хотел выступать только за Россию»