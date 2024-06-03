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Фигурное катание

Сегодня, 11:29

Костомаров назвал возможные сроки проведения операции на руке

Виктория Кравченко
Роман Костомаров.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что летом он пройдет медицинское обследование, по итогам которого будет назначена дата проведения операции на руке.

«Возможно, в конце июня будет консультация, после будет принято решение, когда я ее [операцию] буду делать. Но операция необходима», — цитирует Костомарова ТАСС.

В начале 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

Ранее фигурист рассказал о желании пробежать полумарафон.

Источник: https://tass.ru/sport/20975873
Фигурное катание
Роман Костомаров
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