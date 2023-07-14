Роман Костомаров — болельщикам: «Спасибо за поддержку и добрые пожелания»

Российский фигурист Роман Костомаров поблагодарил болельщиков за поддержку в процессе восстановления после тяжелой болезни.

«Всем привет. Спасибо вам за поддержку и добрые пожелания. Это очень вдохновляет, помогает бороться и идти дальше», — написал Костомаров в Telegram-канале.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько операций по ампутации.

В начале июля Костомарова выписали из больницы, после чего он приступил к тренировкам с протезами.

12 июля Костомаров завел свой аккаунт в Telegram.