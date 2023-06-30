Костомаров опубликовал новое видео тренировок с протезами на ногах

Сегодня, 14:38
Российский фигурист Роман Костомаров опубликовал новое видео о восстановлении. В ролике спортсмен выполняет упражнения в протезах.
«Каждый день стараюсь делать что-то новое... Но хочется уже бежать и прыгать!» — написал спортсмен в соцсетях.
Фигуристка Евгения Медведева в комментариях порадовалась успехам Костомарова в восстановлении.
В СМИ писали, что олимпийский чемпион занимается на ножных протезах не более часа в день. 26 июня он опубликовал первое видео из больницы, показав, как с протезами занимается на велотренажере.
После первого ролика врач Лев Авербах назвал восстановление Костомарова чудом, отмечая, что «с такими осложнениями шансы на благополучный исход были крайне малы».
10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько операций по ампутации.