Костомаров опубликовал новое видео тренировок с протезами на ногах

Российский фигурист Роман Костомаров опубликовал новое видео о восстановлении. В ролике спортсмен выполняет упражнения в протезах.

«Каждый день стараюсь делать что-то новое... Но хочется уже бежать и прыгать!» — написал спортсмен в соцсетях.

Фигуристка Евгения Медведева в комментариях порадовалась успехам Костомарова в восстановлении.

В СМИ писали, что олимпийский чемпион занимается на ножных протезах не более часа в день. 26 июня он опубликовал первое видео из больницы, показав, как с протезами занимается на велотренажере.

После первого ролика в рач Лев Авербах назвал восстановление Костомарова чудом, отмечая, что «с такими осложнениями шансы на благополучный исход были крайне малы».

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько операций по ампутации.