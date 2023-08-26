Костомаров опубликовал видео из Сочи, где выступит в шоу Авербуха

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров вместе с супругой фигуристкой Оксаной Домниной опубликовал сообщение из Сочи.

«Всем большой привет из Сочи. Хотели бы вас поблагодарить за поддержку. Всем желаем крепкого-крепкого здоровья», — сказал фигурист.

Ранее ТАСС сообщал, что Костомаров примет участие в шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое пройдет в Сочи.

10 января Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы, в котором показал, как с протезами занимается на велотренажере. 8 августа он рассказал своим подписчикам, что ему пришли стопы, на которых можно бегать.