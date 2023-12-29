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Сегодня, 18:27

Костомаров — о возвращении на лед: «Слезы потекли сами»

Виктория Кравченко
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что не смог сдержать слезы, когда вышел на лед в шоу Ильи Авербуха. Он также заявил, что состояние было двоякое.

«Слезы потекли сами. Трудно было остановиться, но я старался. Тот номер — это атмосфера, которая была на выступлении. Там была такая поддержка зрителей... Весь зал встал и аплодировал, непередаваемые ощущения! Конечно, я не сдержался», — цитирует Костомарова «Матч ТВ».

Фигурист добавил, что помимо радости испытывал грусть и боль из-за того, что уже не будет кататься, как раньше.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали в одну из московских больниц с диагнозом «пневмония». Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха Костомаров впервые после операций выступил с номером на льду.

Источник: https://matchtv.ru/figure-skating/matchtvnews_NI2000065_Kostomarov_o_vozvrashhenii_na_led_Slezy_potekli_sami_ja_ne_sderzhalsa
Роман Костомаров
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