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Фигурное катание

Сегодня, 22:46

Костомаров получил премию МХТ имени Чехова в номинации «Без комментариев»

Алина Савинова
Роман Костомаров.
Фото Соцсети
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Фигурист Роман Костомаров стал лауреатом премии Художественного театра в номинации «Без комментариев».

Директор МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский отметил важность этой награды. По его словам, премия вручается людям разных профессий, которые доказали, что они бойцы не только в профессиональных качествах, но и в человеческих проявлениях.

Сам Костомаров отметил, что эта награда в большей степени принадлежит его близким: жене, дочери, маме, партнерше Татьяне Навке.

«Только благодаря им, благодаря их вере, любви, наверное, мне удалось все-таки это сделать и пусть на время, но все-таки победить смерть», — приводит ТАСС слова фигуриста.

В начале 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха он впервые после операций выступил с номером на льду.

Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. В паре с ней он стал олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Роман Костомаров
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