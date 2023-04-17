Костомаров попросил не рассказывать людям о его состоянии здоровья

Российский фигурист Роман Костомаров попросил окружающих людей не рассказывать о его состоянии здоровья.

«Сейчас самая главная новость, что Роман жив и его здоровью ничто не угрожает. Это то, что людям надо знать. Когда он доберется до центра реабилитации, пройдет необходимые курсы и выйдет, тогда и все расскажет, если сам это решит и захочет. Сейчас он попросил тишины», — приводит слова источника близкого к ситуации Sport24.

Ранее сообщалось, что Костомаров пробудет в больнице еще около трех месяцев из-за подготовки к протезированию.

Также появилось информация, что фигуристу предстоит перенести несколько операций перед протезированием.

46-летний Костомаров находится в больнице с 10 января. Он был госпитализирован с диагнозом «пневмония», однако осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. Вместе они становились олимпийскими чемпионами в 2006 году. Спортсмен также является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.