Костомаров посетил фестиваль «Времена и эпохи» в Москве

Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров поделился впечатлениями от исторического фестиваля «Времена и эпохи» в рамках проекта «Лето в Москве».

Фестиваль проходил с 12 по 16 июня на 54 городских локациях в центре столицы, округах и парках. Программа включала квесты, тематические игры, мастер-классы по старинным ремеслам, иммерсивные спектакли, спортивные развлечения разных эпох и многое другое.

«Сегодня погода просто отличная, так что уж точно нельзя сидеть дома! Мы отправились в путешествие не только в парк «Акведук», но и на две тысячи лет назад — во времена древнего Рима. А все благодаря историческому фестивалю «Времена и эпохи» в рамках проекта «Лето в Москве», где более 2 000 реконструкторов со всей России и восьми иностранных государств более чем на 50 площадках по всему городу воссоздают грандиозные события!» — написал фигурист в своем Telegram-канале.

Костомаров отметил, что реконструкторы подходят с мастерством и любовью к своему делу.

«Невероятные доспехи, древние орудия, знамена и предметы быта. Глядя на все это, забываешь, что там за деревьями шумит огромный мегаполис. Как говорится, Москва — третий Рим, а четвертому не бывать», — добавил он.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали в одну из московских больниц с диагнозом «пневмония». Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 17 декабря того же года на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха он впервые после операций выступил с номером на льду. 5 июня Костомаров сообщил, что готовит новый номер.