Костомаров презентовал картину для благотворительного аукциона

В Магнитогорске завершился первый этап «Гран-при России» по фигурному катанию «Звезды Магнитки». В соревнованиях приняли участие 54 российских фигуриста: 11 мужчин и 11 женщин, 4 спортивные пары и 12 танцевальных дуэтов, а также спортсмены из Белоруссии вне конкурсной программы.

За два дня: 26 и 27 октября — турнир посетили более 16 тысяч человек. Приятным сюрпризом для гостей стала возможность сфотографироваться в холле арены «Металлург» с амбассадором благотворительной программы ДоброFON, олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира в танцах на льду Романом Костомаровым.

В перерыве короткой программы между выступлениями представителей мужского одиночного катания и парным катанием Роман вместе с художницей Викторией Тимошенко презентовал картину «Энергия льда». На полотне изображен великий момент фигуриста — танец «Кармен», с которым Костомаров и Навка вошли в историю Олимпийских игр 2006 года в Турине.

Уникальная картина стала одним из лотов онлайн-аукциона на платформе проекта «Герои на льду» в пользу благотворительного фонда «Металлург» для поддержки Центра социальной помощи детям «Мозаика» Магнитогорска. Прием взносов продлится до 20.00 мск 2 ноября.

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