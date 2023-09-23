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Фигурное катание

Сегодня, 17:20

Костомаров примет участие в ледовом гала-шоу в честь юбилея Авербуха

Алина Савинова
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Продюсер и режиссер Илья Авербух сообщил, что олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров примет участие в его ледовом гала-шоу, которое пройдет в декабре.

«Готовится большое гала-шоу. В декабре у меня юбилей — 50 лет. Это будет большое шоу, которым, я думаю, мы сможем тоже и удивить, и поностальгировать. По площадке пока договариваемся, думаю, что увижу там всех, с кем работал за это время. Рома Костомаров, безусловно, будет вместе со мной. Я думаю, будут все те, кто и сейчас со мной. Думаю, что будут все, и за три часа [по продолжительности программы] мы уйдем точно. Это будет событийно, планируем несколько вечеров», — приводит ТАСС слова Авербуха.

Он отметил, что участниками шоу также станут фигуристы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Оксана Домнина и Максим Шабалин.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы. Спортсмен показал, как с протезами занимается на велотренажере.

Впервые после ампутации стоп фигурист вышел на лед во время гала-шоу Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе в Сочи. Он появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.

23 сентября Костомаров рассказал, что ему может предстоять еще одна операция.

Источник: https://tass.ru/sport/18825613
Фигурное катание
Илья Авербух
Роман Костомаров
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