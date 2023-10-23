Известный режиссер-постановщик и серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух рассказал о юбилейном шоу в честь его 50-летия, в котором примет участие Роман Костомаров.

«В этом году отмечается не только мой юбилей, но и юбилей моей компании — мы создали ее 20 лет назад, так что для меня это своего рода и подведение предварительных итогов моей творческой жизни и, как мне кажется, тут действительно есть чем гордиться. Я рад, что мои коллеги, за 20 лет совместной работы давно ставшие даже больше чем коллегами и друзьями, согласились принять участие в этом проекте. Главное, что мне хотелось бы сказать этим шоу — огромное спасибо. Спасибо всем тем людям, кто идет рядом со мной по этой жизни. И спасибо моей стране за то, что я могу творить, создавать и реализовывать себя на своем любимом льду», — приводит слова Авербуха «Газете.Ru».

Большой юбилейный гала-концерт состоится 17 декабря на ВТБ «Арене».

В шоу примут участие Роман Костомаров, Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Албена Денкова и Максим Ставиский.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы. Спортсмен показал, как с протезами занимается на велотренажере.

Впервые после ампутации стоп фигурист вышел на лед во время гала-шоу Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе в Сочи. Он появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.