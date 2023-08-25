Костомаров примет участие во всех шоу «Письма любви» в Сочи

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров примет участие во всех шоу «Письма любви», сообщает ТАСС.
Костомаров будет участвовать во всех шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которые пройдут в Сочи до 30 августа.
10 января Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.
26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы, в котором показал, как с протезами занимается на велотренажере. 8 августа он рассказал своим подписчикам, что ему пришли стопы, на которых можно бегать.