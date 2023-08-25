Костомаров примет участие во всех шоу «Письма любви» в Сочи

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров примет участие во всех шоу «Письма любви», сообщает ТАСС.

Костомаров будет участвовать во всех шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которые пройдут в Сочи до 30 августа.

10 января Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.