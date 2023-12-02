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Фигурное катание

Сегодня, 19:32

Костомаров признался, что хотел бы иметь способности Робокопа

Микеле Антонов
Корреспондент
Роман Костомаров.
Фото Соцсети
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, какими способностями хотел бы обладать.

Фигурист поделился мыслями в рамках мероприятия «Железная воля и технологии для жизни» на Международной выставке-форуме «Россия».

— Какими технологиями пользуетесь?

— Мне подарили станцию «Алиса». Лежим с сыном, прошу включить медитацию. Правда, там что-то дядька рассказывает таким голосом: «Ваше тело расслабляется». Когда он начинает говорить: «Ваши пальцы ног засыпают», я думаю, вот гад, ха-ха. Про руки то же самое. Но это удобная вещь. Танцуем даже. Удобно, что есть голосовое управление, как и, например, в автомобиле.

Есть с чем сравнивать, что было в девяностые годы, как это развивается. Здорово, что все происходит в России, что мы продолжаем двигаться в этом направлении.

— Если бы вы сделали протез, что бы это было?

— Обладал бы какой-то сверхсилой. Как Терминатор, ха-ха. Я бы хотел быть таким Робокопом. Ходил бы с пистолетом. Но это детские фантазии, которые связаны с фильмами. Руки — очень важная часть тела. Главное, есть возможность ходить, заниматься. Но руками ты делаешь абсолютно все. Надо беречь себя, любить себя, быть внимательным к себе, — сказал Костомаров.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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