Костомаров признался, что хотел бы на себе испробовать искусственный интеллект

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что был бы не против использовать на себе искусственный интеллект.

«Если это каким-то образом пойдет на помощь, сможет облегчить жизнь, то почему бы и нет, я готов стать его пациентом. Я был бы не против, если бы эти разработки использовали на мне еще год назад», — цитирует Костомарова ТАСС.

В начале 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

Ранее Костомаров рассказал о желании пробежать полумарафон.